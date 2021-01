Calciomercato Milan – Pioli e Ibra contenti dell’arrivo di Mandzukic | News

Calciomercato Milan: qualche retroscena su Mandzukic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – “Il Milan ambizioso si regala Mario Mandzukic“. Così ha aperto il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola parlando di calcio e calciomercato. Gran colpo, effettivamente, della squadra rossonera con l’ingaggio del centravanti croato, classe 1986, già visto in Italia per quattro stagioni con la maglia della Juventus.

Mandzukic, che oggi sostiene le visite mediche con il club rossonero e che domani firmerà il suo contratto, si legherà al Milan inizialmente per 6 mesi. Percepirà 1,8 milioni di euro netti di stipendio. Quindi, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, il Milan si è riservato un’opzione per il rinnovo dell’accordo con l’attaccante.

Inizialmente, ha scritto il quotidiano generalista, non era previsto l’ingaggio di un vice di Zlatan Ibrahimovic. Poi, però, i numerosi infortuni in casa rossonera, le tante positività al coronavirus e qualche stop di troppo per lo svedese hanno fatto cambiare idea in società.

Ibrahimovic ha dato il suo assenso, convinto, all'ingaggio di Mandzukic ed anche il tecnico Stefano Pioli, che ovviamente premeva per salvaguardare l'integrità, l'armonia e la compattezza del suo gruppo, ha mostrato entusiasmo per l'arrivo di un vincente nato come 'Mister No Good'.