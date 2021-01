Calciomercato Milan – Vice Theo, opzione Júnior Firpo | News

Calciomercato Milan: idea Júnior Firpo per la fascia sinistra

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Júnior Firpo, classe 1996, terzino sinistro del Barcellona, piace molto al Milan. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nell’ambito dei dialoghi di mercato aperti da Milan e Barça e nei quali si è parlato anche di Samuel Umtiti, il Diavolo starebbe esaminando, con attenzione, il profilo dell’ex Betis Siviglia.

Il club di Via Aldo Rossi, ha evidenziato la ‘rosea‘, al momento non ha preso decisioni in merito, però starebbe valutando di prendere un terzino per la fascia sinistra, giacché, a destra, ha Davide Calabria e Diogo Dalot, con Andrea Conti in partenza verso il Parma. In sostanza, manca, in casa rossonera, un vice di Theo Hernández che sia di ruolo. Il fatto che Theo, ieri, sia risultato positivo al CoVid_19, tra l’altro, sta facendo pensare al Milan che, in quel settore, un’emergenza può scattare in qualsiasi momento.

Nel caso in cui, dunque, il Milan decidesse di affondare il colpo per un cambio di Theo Hernández, il nome di Júnior Firpo sarebbe il primo della lista. Ma non ci si dovrebbe stupire se affiorassero, nei prossimi giorni, anche altre candidature. Calciomercato Milan: arriva Mandzukic, retroscena su Ibrahimovic. Vai alla news >>>