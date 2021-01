Mercato Milan – Conti al Parma: accordo raggiunto. I dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Andrea Conti sarà un nuovo calciatore del Parma: il terzino rossonero ha raggiunto l’accordo coi Ducali. Come riportato da Sky Sport, i due club hanno trovato l’intesa per un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni in caso di salvezza del Parma in Serie A. Il terzino di Lecco si è già portato avanti, rimuovendo il follow al Milan su Instagram…

