Milan, Conti vicino all’addio: e lui toglie il follow su Instagram..

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Andrea Conti è ad un passo dall’addio al Milan: il laterale non sembra aver preso bene la cosa e ha tolto il segui su Instagram al club rossonero. Una decisione che in qualche modo lascia un po’ perplessi i tifosi rossoneri. Il terzino ex Atalanta non ha trovato spazio in questa stagione, complici gli infortuni e l’exploit del compagno di reparto Calabria. Per Conti è davvero forte l’interesse del Parma che ha superato negli ultimi giorni la concorrenza della Fiorentina.

