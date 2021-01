Mercato Milan – Mandzukic voleva solo i rossoneri: no a diverse offerte

Mercato Milan, Mandzukic aveva le idee chiare

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan ha messo a segno il colpo Mario Mandzukic. Il croato, questa mattina, ha sostenuto le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Per l’ufficialità, però, ci sarà da attendere la giornata di domani visto l’impegno di questa sera contro il Cagliari. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza aveva messo gli occhi su di lui già a dicembre. L’ex Juventus, saputo dell’interesse rossonero, ha rifiutato diverse offerte, molto più ricche, provenienti dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti. Il suo unico obiettivo era il Milan, l’occasione perfetta per rilanciarsi dopo l’esperienza tutt’altro che stimolante in Qatar. Mercato Milan – Colpo a sorpresa, concorrenza spietata per il trequartista. VAI ALLA NOTIZIA >>>