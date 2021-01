Mercato Milan – Colpo a sorpresa, concorrenza spietata per il trequartista

Mercato Milan, concorrenza per il trequartista

Solito profilo basso per un Milan che non si sbottona, ma continua a lavorare senza sosta. Sia Stefano Pioli che la dirigenza lo avevano anticipato: “Se ci sarà la possibilità di rinforzare la rosa a gennaio non ci faremo trovare impreparati”. Promessa mantenuta: Soualiho Meité è già un giocatore rossonero e farà parte del gruppo già dalla trasferta a Cagliari. Mario Mandzukic, invece, sta affrontando il solito iter prima di apporre la firma sul contratto. Un colpo che smaschera le ambizioni di un Milan che vuole puntare sempre più in alto. Ma non è finita qui: perché la tanto conclamata ‘priorità difensore’ verrà realizzata con Fikayo Tomori, difensore del Chelsea che approderà a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Un mercato completo, che consegnerà a Pioli una rosa completa per affrontare al meglio le tre competizioni. Il diktat del club rossonero è ormai noto: acquistare giovani talenti, mescolati con i giusti giocatori di esperienza a fare da chioccia. Un percorso chiaro e una coerenza che è difficile non notare anche attualmente. Ma per costruire una squadra forte e competitiva su tutti i fronti non bisogna fermarsi qui: il lavoro deve essere incessante e volto a cogliere le migliori occasioni in giro per l’Europa. In tal senso attenzione alle indiscrezioni che arrivano dal Portogallo.

Secondo quanto riferisce ‘A Bola’ il Milan avrebbe offerto un pre-contratto a Otavio, trequartista attualmente in forza al Porto. Il giocatore, in scadenza nel prossimo giugno, fa gola a diverse squadre vista la sua situazione contrattuale. Stando alle indiscrezioni di ‘TuttoMercatoWeb’ in Italia ci sarebbe l’interesse di Juventus, Napoli e Roma, ma occhio anche al Leicester. Una concorrenza spietata che Paolo Maldini starebbe cercando di sbaragliare con una telefonata diretta al classe 1995, sempre più lontano dal suo attuale club. Programmazione e sguardo in avanti: il Milan continua a lavorare incessantemente. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>