Mercato Milan – Mandzukic, ok l’idoneità: domani firma e ufficialità

Mercato Milan, Mandzukic: ok anche l’idoneità

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Anche l'ultimo step per Mario Mandzukic al Milan è andato in archivio. Dopo le consuete visite mediche alla clinica 'La Madonnina', secondo quanto scrive 'TuttoMercatoWeb', il croato ha ricevuto il via libera anche per l'idoneità sportiva. Domani la firma sul contratto che lo legherà al Milan, inizialmente, per i prossimi sei mesi e l'ufficialità. Ormai ci siamo.