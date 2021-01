Calciomercato Milan, Mandzukic pronto a firmare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic è arrivato da pochi istanti presso la sede del club rossonero, in Via Aldo Rossi 8. Tra poco la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi 6 mesi, fino al 30 giugno, con opzione di rinnovo per un’altra stagione in caso di qualificazione in Champions League dei rossoneri. SEGUI LA GIORNATA DI MANDZUKIC MINUTO PER MINUTO >>>