Calciomercato Milan – Duello con il Napoli per Zaccagni: le ultime | News

Calciomercato Milan, piace molto Zaccagni per luglio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha messo gli occhi su Mattia Zaccagni, classe 1995, rivelazione dell’Hellas Verona di Ivan Jurić e autore già di 4 gol e 4 assist in questo campionato di Serie A. Lo ha riferito ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

I rossoneri, forse anche per non farsi trovare impreparati nel caso di un mancato accordo con Hakan Çalhanoğlu per il rinnovo del contratto, hanno dunque inserito Zaccagni nella loro lista degli obiettivi di mercato. Il giocatore fu autore, lo scorso 8 novembre 2020, di una super partita a ‘San Siro‘ in occasione del 2-2 tra Milan e Hellas Verona.

Zaccagni, entrato anche nel giro della Nazionale Italiana con il Commissario Tecnico Roberto Mancini, potrebbe fare molto comodo, sulla linea della trequarti, nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il problema, ovviamente, sarà strapparlo all’Hellas Verona del Presidente Maurizio Setti.

Gli scaligeri, in questi giorni, hanno ricevuto una proposta di 10 milioni di euro più bonus dal Napoli, ma la volontà di Setti è quella di non cedere il giocatore ora, aspettare l’estate e, magari, far scattare un’asta per il suo cartellino. Il Milan, per ora, secondo il quotidiano torinese, non ha avanzato offerte concrete.

Ha, però, manifestato un concreto interesso all’entourage del ragazzo ed alla società veneta. Potrebbe essere il gradimento di Zaccagni, a fine stagione, a fare la differenza sulla futura destinazione dell’ex Venezia e Cittadella. Calciomercato Milan, Simakan ad un passo. Per i dettagli, vai alla news >>>