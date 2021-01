Calciomercato Milan – News e trattative di oggi (5 gennaio 2021) | LIVE

Calciomercato Milan LIVE: news, trattative, acquisti e cessioni del club

+++ IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO DEL MILAN +++

+++ IL RIASSUNTO DELLA GIORNATA DI IERI +++

Secondo il ‘Corriere dello Sport‘, il Milan avrebbe presentato un’offerta per Mattia Zaccagni: 12 milioni di euro, con la possibilità di tenere il giocatore fino a giugno nell’Hellas Verona di Ivan Jurić. Non dovrebbe partire, nonostante le tantissime richieste, il centrocampista bosniaco Rade Krunić. In base alle informazioni in possesso della nostra redazione, invece, il Milan ha praticamente chiuso per Mohamed Simakan: arriverà dallo Strasburgo per 15 milioni di euro più bonus importanti. Il Diavolo, vicino al rinnovo di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma per due stagioni, punta anche Emmanuel Kouadio Koné del Tolosa per il centrocampo.

CALCIOMERCATO MILAN LIVE – Da ieri, lunedì 4 gennaio e fino al prossimo lunedì 1° febbraio, in scena la sessione invernale di mercato per le 20 squadre di Serie A.

LEGGI QUI LE REGOLE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2021

Seguite, su ‘PianetaMilan.it‘, tutti i movimenti del Milan. L’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, con il benestare del fondo Elliott Management Corporation, sono pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

L’obiettivo del Diavolo resta la qualificazione in Champions League ma, vista la prima parte di stagione, sognare qualcosa in più è più che lecito. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>