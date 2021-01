Calciomercato Milan – Simakan ad un passo: i dettagli | News

Calciomercato A.C. Milan: Simakan vicinissimo ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan è ad un passo dal Milan. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. I contatti degli ultimi giorni con lo Strasburgo, club proprietario del cartellino del calciatore, hanno portato ad un sensibile avvicinamento tra le parti. L’offerta del Milan per il difensore francese, classe 2000, ha raggiunto i 14 milioni di euro più bonus.

Una modifica sostanziale rispetto ai 12 che Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Diavolo, avevano messo sul piatto per acquistare Simakan nella scorsa sessione estiva di calciomercato. All’epoca lo Strasburgo non era sceso dalla richiesta di 20 milioni di euro per cedere il suo gioiello. Adesso, invece, le pretese della società alsaziana sono scese fino a 18 milioni di euro.

Pertanto, contando i bonus, la differenza tra Milan e Strasburgo, per chiudere l’operazione Simakan, è di appena un milione di euro. Il Milan non avrebbe intenzione di destinare a parte fissa i 3 milioni di euro di bonus previsti, ma il rialzo arrivato da Via Aldo Rossi fa capire come si sia entrati nella fase caldissima della trattativa per il giocatore. Anche perché il giocatore ed i suoi rappresentanti sono stati chiari con lo Strasburgo: preferiscono il Milan.

Simakan ha scelto il Milan, consapevole di avere la strada ben spianata per il futuro, scartando, così, RB Lipsia e le tante squadre della Premier League che, secondo ‘rumors‘ di calciomercato, avrebbero messo gli occhi su di lui. I più ottimisti assicurano che la fumata bianca per la felice conclusione dell’affare potrebbe arrivare già entro fine settimana, dando per scontato l’accordo tra Milan e Simakan per un contratto fino al 30 giugno 2025.

Non ci sono ancora i ‘tempi certi’ per il suo sbarco a Milano, ma è logico prevedere che non tarderà effettivamente ad esserci. Simakan vuole vestire il rossonero, il Milan vuole Simakan e tutto lascia pensare che sarà così nel giro di pochi giorni. TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN IN TEMPO REALE >>>