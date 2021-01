TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 5 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 5 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in attesa di Milan-Juventus di domani sera a ‘San Siro‘, sposta l’attenzione sulle mosse di mercato di rossoneri e bianconeri. Il Milan è su Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona, con Mohamed Simakan dello Strasburgo ad un passo. La Juventus, invece, pensa ad Olivier Giroud del Chelsea per l’attacco.

In alto, sotto la testata, si parla del Torino: i granata vogliono prendere Alfred Duncan e Christian Kouamé dalla Fiorentina. Nel riquadro verticale, l’acquisto di Joakim Mæhle da parte dell’Atalanta. ‘Dea‘ che, nel frattempo, dovrà ‘liberarsi’ di Papu Gómez: il piano dell’Inter per averlo. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>