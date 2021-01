Calciomercato Milan – Ecco l’offerta rossonera per Zaccagni | News

Calciomercato Milan: Diavolo su Zaccagni del Verona

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan avrebbe presentato un’offerta all’Hellas Verona per il centrocampista offensivo Mattia Zaccagni.

Classe 1995, autore di 4 gol (di cui uno al Milan) e 4 assist in 16 gare stagionali tra Serie A e Coppa Italia, per Zaccagni (sul quale ci sarebbe anche il Napoli), il club rossonero offrirebbe 12 milioni di euro alla società del Presidente Maurizio Setti.

Ma non è tutto. Già, perché il Milan consentirebbe alla squadra allenata da Ivan Jurić di trattenere Zaccagni in maglia gialloblu fino alla fine dell'attuale campionato. Vestirebbe, poi, di rossonero in estate.