CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, apre con un ‘Milan da Festival‘. Questo perché, mentre Zlatan Ibrahimović prepara la sua partecipazione a Sanremo, la squadra di Stefano Pioli continua a volare. Successo anche a Benevento, con Rafael Leão sugli scudi: che gol dell’attaccante portoghese!

In classifica, il Diavolo resta davanti all’Inter, che demolisce 6-2 in casa il Crotone, anche grazie ad una tripletta di Lautaro Martínez. Intanto, vola la Juventus, con il 4-1 sull’Udinese e la doppietta di Cristiano Ronaldo. Mercoledì sera, nel giorno dell’Epifania, si disputerà Milan-Juventus, big match del campionato.

Altri due protagonisti della giornata? Mattia Zaccagni, gol in rovesciata per il successo dell'Hellas Verona a La Spezia e Piotr Zieliński, doppietta nell'1-4 del Napoli sul campo del Cagliari.