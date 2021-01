Ibrahimovic a Sanremo? La Serie A (forse) si adegua a Zlatan | News

Milan, Ibrahimovic sarà a Sanremo: cosa succederà in Serie A?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, sarà, come noto, ospite del Festival di Sanremo nella settimana che andrà dal 2 al 6 marzo. Lo svedese, dunque, salterà qualche impegno con la maglia del Milan? Assolutamente no.

Mercoledì 3 marzo, presumibilmente la sera (orario ancora da stabilire), si disputerà il turno infrasettimanale di Serie A e si giocherà Milan-Udinese. Ibrahimovic, evidentemente, non potrà essere centravanti del Diavolo ed ospite sul palco dell’Ariston in contemporanea.

Potrà magari giocare e poi, con un volo privato, raggiungere Sanremo. Ma i tempi sarebbero strettissimi. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, per evitare qualsiasi tipo di sovrapposizione, quella giornata di Serie A potrebbe essere anticipata di un paio di ore.

Invece di andare in campo alle ore 20:45, le squadre scenderebbero in campo alle ore 19:00, Milan incluso. Così gli italiani potrebbero guardare sia il calcio sia il Festival. Sia chiaro, la Lega Calcio non si muove di certo in base agli impegni extra calcio di Ibrahimovic e né, tanto meno, ha ricevuto proposte del Milan di cambiare il calendario.

Qualora la Serie A optasse per l’anticipo delle gare alle ore 19:00, la scaletta degli impegni di Ibrahimovic risulterebbe però agevolata. In caso contrario, ha riferito la ‘rosea‘, è probabile che in quella serata Ibrahimovic interagisca con Amadeus ed il Festival di Sanremo in video-collegamento. Calciomercato Milan: nuovo difensore, Maldini beffa il Liverpool? Vai alla news >>>