GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 3 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 3 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha incentrato la propria prima pagina sulla lotta Scudetto tra Milan e Inter. Con la Juventus, al momento un po’ distante in classifica dalle due milanesi, sullo sfondo. Oggi Inter-Crotone, Benevento-Milan e Juventus-Udinese. Ma, più in generale, le prossime cinque giornate di campionato diranno tanto sulle ambizioni di tutte le squadre impegnate nella lotta.

Accenno, poi, in copertina, al Festival di Sanremo, dove sarà presente Zlatan Ibrahimović. Può darsi che le gare di Serie A vengano anticipate per evitare sovrapposizioni. Infine, il gossip in casa Roma con le ultime vicende di cuore di Nicolò Zaniolo. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>