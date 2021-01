Calciomercato Milan – Novità sul futuro di Soumaré: le ultime | News

Calciomercato Milan: per Soumaré c’è anche il Manchester United, ma …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di Boubakary Soumaré è cerchiato da tempo, in rosso, sui taccuini di Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan. Il centrocampista francese, classe 1999, per caratteristiche fisiche e tecniche è infatti ritenuto l’elemento ideale per completare la mediana della squadra di Stefano Pioli. L’innesto di Soumaré nel centrocampo del Milan, per i dirigenti, si sposerebbe bene con la presenza di Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali.

Il Milan ha già trattato Soumaré nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il Lille, club proprietario del suo cartellino, aveva però tenuto duro, non mollando il calciatore e valutandolo non meno di 30 milioni di euro. Cifra a cui il Diavolo non si è spinto per acquistarlo. L’intenzione del Milan è quella di riprovarci ora, nel mercato che ha ufficialmente aperto i battenti oggi e fino al prossimo 1° febbraio. Anche se, per via di una limitata disponibilità economica, i rossoneri vorrebbero tentare la strada del prestito con diritto di riscatto per lui.

A quanto pare, però, se il Milan vorrà davvero mettere le mani su Soumaré dovrà alzare la posta in palio. ‘The Sun‘, in Inghilterra, ha infatti sottolineato come anche il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær si sia ufficialmente iscritto alla corsa per il cartellino del giocatore del Lille.

Nelle idee del Manchester United, Soumaré andrebbe a prendere il posto in squadra di Paul Pogba. Il francese ex Juventus è sotto contratto con la compagine di ‘Old Trafford‘ fino al prossimo 30 giugno 2022, ma, di fatto, come annunciato qualche giorno fa dal suo agente Mino Raiola, la sua esperienza nei ‘Red Devils‘ è da considerarsi agli sgoccioli.

Milan e Manchester United, dunque, sono pronti darsi battaglia per Soumaré. Il Lille, però, sembra essere piuttosto restio a cedere il calciatore in questo calciomercato di gennaio. La squadra di Christophe Galtier, infatti, è ai vertici della Ligue 1 francese, dove sta dando battaglia al PSG, ed è approdata ai sedicesimi di finale di Europa League.

Prenderebbe, dunque, in esame una partenza di Soumaré esclusivamente nel prossimo calciomercato estivo e non prima. Se, poi, sarà Italia o Inghilterra la sua futura destinazione, questo è ancora tutto da scoprire.