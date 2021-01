Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (05/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, concede ampio spazio a Milan-Juventus, gara che sarà in programma domani sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘. Intervista esclusiva a Carlo Ancelotti sul big match tra rossoneri e bianconeri. Intanto, sul fronte mercato, il Diavolo è ad un passo dall’acquisto di Mohamed Simakan, classe 2000, difensore centrale dello Strasburgo. La Juventus, alla ricerca di un attaccante, ha fatto un sondaggio per il ritorno di Fabio Quagliarella dalla Sampdoria. Intanto, in vista di Sampdoria-Inter, si rivedrà Alexis Sánchez in attacco al posto di Romelu Lukaku, che svolgerà oggi gli esami di contratto per l’infortunio alla coscia.

