Calciomercato Milan – Si scalda l’affare Meite. Il punto | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: idea Meite del Torino

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato del Milan. Sfumato Koaudio Kone, che andrà al Borussia Monchengladbach, il club rossonero pensa a Soualiho Meite del Torino.

Non è un nome nuovo, visto che già nelle settimane scorse la dirigenza rossonera aveva pensato al calciatore. Il giro prevedeva Schone al Torino, Krunic al Genoa e Meite al Milan, ma il no del centrocampista rossonero ha bloccato tutto. In ogni caso i contatti tra l’entourage di Meite e la dirigenza rossonera sono costanti, e dunque è possibile che nelle ore prossime ore venga proposto un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore granata è seguito da diverso tempo anche dal Verona. L’alternativa a Meite è sempre Soumare del Lille, profilo accostato la scorsa estate, ma per acquistarlo dovranno verificarsi le giuste condizioni economiche.

L’obiettivo principale comunque resta quello del difensore centrale. Nel mirino c’è Mohamed Simakan dello Strasburgo, a cui il Milan ha offerto 15 milioni più tre di bonus per un totale di 18 milioni di euro. Attenzione al Lipsia, però, che ha messo sul piatto gli stessi soldi, poichè Simakan sarebbe il perfetto sostituto di Upamecano. La differenza tra i due club, è che il Milan lo prenderebbe subito, mentre il Lipsia lo lascerebbe in Francia fino al termine della stagione. Maldini dunque ha contatti costanti anche con l’entourage di Ozan Kabak, che rappresenta la prima vera alternativa al difensore centrale francese. Calciomercato Milan: Dalla Spagna, un rinforzo sulla fascia. VAI ALLA NOTIZIA>>>