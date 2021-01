Calciomercato Milan – Simakan ha in testa solo i rossoneri | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: colpo Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Mohamed Simakan (ESCLUSIVA di Pianetamilan.it). Il difensore, è proprio il caso di dirlo, ha il Milan in testa. La prova l’ha data lo stesso giocatore via social, quando ha pubblicato su Instagram la sua ultima foto, con quelle vistosissime treccine rossonere. Simakan ha scritto “loading”, con chiaro riferimento al trasferimento in rossonero.

C’è l’interesse del Lipsia e di alcune squadre di Premier League, ma in casa Milan filtra ottimismo per la riuscita dell’operazione. L’offerta rossonera è quella di 14 milioni di euro e altri 3 milioni di bonus. Lo Strasburgo ha accettato di valutare Simakan 18 milioni di euro, quindi 2 milioni in meno rispetto all’estate. La differenza è minima, e dunque la fumata bianca sembra essere vicina. Mohamed ha però accelerato i tempi con questi indizi social, e quindi non è escluso che tutto possa essere concluso entro il weekend. Il calciatore vuole prendere il prima possibile il volo per l’Italia, ma con le partite di mezzo la questione passerà in secondo piano. La giornata giusta potrebbe essere quella di domani.

Il Milan, attraverso l’acquisto di Simakan, vuole rendere ancora più competitivo il reparto difensivo, che in futuro farà a meno di Mateo Musacchio e di Leo Duarte. In generale, però, non si escludono altri acquisti. Un’eventuale vittoria contro la Juventus porrebbe la squadra di Pioli in una condizione troppo invitante per non considerare ulteriori rinforzi in funzione dell’obiettivo-scudetto. Da tempo si parla di interventi anche a centrocampo e in attacco, anche se Maldini e Massara non ne hanno mai effettivamente parlato. Chissà che Elliott non possa finanziare un extra budget.

L’altro nome caldo, come anticipato da Pianetamilan.it, è quello di Kone del Tolosa. Il club francese lo valuta 15 milioni di euro, mentre per il Milan la valutazione si ferma al massimo a 7 Ha debuttato in Ligue 1 nella stagione 2019/20, totalizzando 16 presenze tra campionato e coppe. Caratteristiche? Gioca in mezzo al campo e ha un’ottima visione di gioco, oltre a un fisico molto importante. Gli altri nomi sono quelli di Zaccagni (nel caso andasse via Calhanoglu in estate) e Gianluca Scamacca, anche se il Sassuolo continua a chiedere 25 milioni di euro. Calciomercato Milan: colpo a zero dal Real Madrid. VAI ALLA NOTIZIA>>>