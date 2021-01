Mercato Milan – Koné, offerta al Tolosa prima di Natale: le ultime / PM News

Mercato Milan, la nostra esclusiva su Koné

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come appreso dalla nostra redazione, il Milan ha ormai chiuso l’affare Mohamed Simakan. Il difensore centrale classe 2000 arriva dallo Strasburgo per una cifra pari a 15 milioni di euro più bonus. Sistemata la tanto attesa priorità difensiva, la dirigenza ha già pronta la prossima mossa, stavolta per il centrocampo: Emmanuel Kouadio Koné. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il giocatore del Tolosa è un obiettivo concreto per rinforzare un reparto che, tra infortuni e prestazioni non all’altezza, ha bisogno di un piccolo ritocco. Noi di PianetaMilan.it abbiamo scoperto di un’operazione già avviata tra le due società, con un’offerta rossonera già presentata al club francese prima di Natale. Si era parlato di un possibile arrivo a giugno per il classe 2001, ma la volontà attuale è quella di anticipare il colpo a gennaio. Situazione in aggiornamento, il Milan si fionda sul talento Koné.

