Calciomercato Milan – Per la mediana occhi su Kone del Tolosa | PM News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In vista del mercato di gennaio, il nome nuovo per la mediana rossonera è Kouadio Kone del Tolosa, classe 2001 e da un paio di stagioni entrato a far parte della prima squadra. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, il giovanissimo centrocampista francese è un’idea suggestiva entrata sul taccuino degli uomini di mercato rossoneri che, grazie al capo scout Geoffrey Moncada hanno sempre un occhio di riguardo al calcio francese. Attenzione, dunque, a questo giovane ragazzo, soprattutto se dovesse lasciare Milanello Rade Krunic, sul quale è tornato forte il Torino.

