Calciomercato Milan – Krunic può essere ceduto: piace al Torino

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Krunic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Quale sarà il futuro di Rade Krunic? E’ questo l’interrogativo che si pone il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina. Le offerte per il bosniaco non mancano, ma il Milan vuole prima acquistare eventualmente un centrocampista prima di cedere l’ex Empoli.

Krunic, che piace al Torino di Giampaolo, è stato impiegato davanti alla difesa da Pioli, ma i risultati non stati eccezionali, per usare un eufemismo. Il bosniaco sembra faticare in quella posizione, e dunque è possibile che Maldini e Massara decidano di cederlo, a fronte di un sostituto all'altezza.