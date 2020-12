CALCIOMERCATO – Donnarumma, il rinnovo si complica / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Superato Natale, si avvicina gennaio. Non solo il mese del calciomercato, ma anche quello dei rinnovi. Il Milan ha da risolvere la questione dei giocatori in scadenza a giugno e tra questi, su tutti, c’è Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 che nessun club al mondo potrebbe permettersi di perdere a zero. La volontà di Gigio è chiara: restare al Milan. Tuttavia, il rinnovo si è complicato quando sono arrivate a Mino Raiola offerte molto ricche da Inter e Juventus, superiori alla cifra offerta dal club rossonero. Per tutte le ultime guarda la video news.

