Calciomercato Milan – Scambio Krunic-Izzo: ecco la verità | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: scambio Izzo-Krunic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Nelle ultime ore diversi addetti ai lavori parlano di un possibile scambio tra Rade Krunic del Milan e Armando Izzo del Torino. Il primo è poco utilizzato da Pioli, mentre il secondo ha ritrovato la titolarità nelle ultime partite dopo un inizio molto complicato.

Lo scambio può avere una sua logica. La squadra di Marco Giampaolo, infatti, così facendo, avrebbe una mezzala perfetta per il 4-3-1-2, con Krunic che ritroverebbe il tecnico dopo la comune esperienza di Empoli e Milan. Pioli, invece, avrebbe in cambio un difensore centrale di sicuro affidamento come Izzo, che ha giocato anche nella Nazionale Italiana.

Secondo però quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, non c’è al momento alcuna possibilità che lo scambio vada in porto. Il Torino ha effettivamente un interesse per il centrocampista, che, come noto, piace molto a Giampaolo, ma non ha intenzione di fare uno scambio con Izzo. Il difensore centrale ha conquistato il tecnico nelle ultime gare, e dunque non verrà sacrificato per arrivare al centrocampista del Milan.

Calciomercato Milan: strada in discesa per Depay. VAI ALLA NOTIZIA>>>