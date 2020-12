Calciomercato Milan – Depay, il colpo prende forma. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Depay, strada in discesa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua a pensare a Memphis Depay. Ricordiamo che il classe 1994 è in scadenza di contratto con il Lione nel giugno 2021, e dunque potrebbe andare via a gennaio per soli 5 milioni di euro.

Opportunità di mercato importante, che Maldini e Massara potrebbero decidere di sfruttare. Depay è un giocatore che può giocare in diversi ruoli dell’attacco, e, secondo transfermarkt.it ha valutazione attuale di 45 milioni di euro. Non ci vuole dunque un genio per capire che acquistarlo per 5 milioni, o addirittura a parametro zero a giugno, rappresenterebbe un grande colpo di mercato per tutte le società.

Su Depay c’è anche il Barcellona, ma proprio nelle ultime ore da questo punto di vista ci sarebbero delle novità importanti. Secondo quanto viene riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il club blaugrana non sarebbe più interessato al calciatore francese, almeno per gennaio. Gli spagnoli avrebbero deciso di puntare su Braithwaite fino al termine della stagione: solo a giugno eventualmente si tornerà a parlare dell’olandese.

Con il Barcellona in seconda linea, il Milan ha una grande opportunità da poter sfruttare. Depay, a prezzi contenuti, può sicuramente aumentare la qualità della rosa rossonera, che in questo momento è in corsa su tre fronti, con tante partite da disputare. In ogni caso il suo ingaggio non è scontato, considerando che è seguito da tanti altri club, tra cui la Juventus. Paratici, infatti, cerca una quarta punta da inserire insieme a Ronaldo, Morata e Dybala. Vedremo cosa succederà, ma Depay può davvero spostare gli equilibri nel mercato di gennaio.