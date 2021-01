Calciomercato Milan – Maldini, nel mirino c’è un grande talento | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: un talento per Maldini

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il mercato di gennaio è ufficialmente iniziato. Il Milan si gode il primo posto in campionato in attesa della partita con la Juventus, ma è chiaro che Maldini e Massara stanno valutando la possibilità di rafforzare la rosa.

Come noto, l’obiettivo è quello del difensore centrale. Mohamed Simakan a breve sarà nuovo giocatore del Milan (esclusiva anticipata da Pianetamilan) e a breve sarà in Italia. Per il centrocampo molta attenzione al nome di Kouadio Kone (nome anche questo svelato dalla nostra redazione), ma la dirigenza rossonera sta valutando anche la possibilità di acquistare un altro giocatore.

Stando a quanto riportato dal portale ProSport.co, il Milan avrebbe messo nel mirino Dennis Man. L’ala destra della Steaua di Bucarest, classe 1998, ha segnato in questa stagione in campionato 12 reti in 14 partite, totalizzando anche 6 assist. Stiamo parlando quindi di un giocatore che ha fiuto del gol e che potrebbe crescere rapidamente sotto l’ala di Zlatan Ibrahimovic, oltre a poter essere utile sia dall’inizio e sia a gara in corso.

Dennis Man, che è stato eletto come il miglior calciatore rumeno del 2020, ha un costo di 15 milioni di euro. Calciatore che rientra nei parametri di acquisto voluti da Elliott, ma il suo arrivo è tutt’altro che scontato. Su Man, infatti, ci sono la Fiorentina, la Sampdoria, il Fenerbahce e diverse squadre inglesi. In ogni caso il Milan lo segue con molta attenzione, anche perchè il rumeno sarebbe uno dei pupilli di Geoffrey Moncada, capo scout rossonero. Staremo a vedere. Calciomercato Milan: la situazione sul rinnovo di Calhanoglu. VAI ALLA NOTIZIA>>>