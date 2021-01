Mercato Milan – Simakan affare chiuso, annuncio a breve: le cifre / PM News

Mercato Milan, la nostra esclusiva su Simakan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Un interesse che parte da lontano quello del Milan per Mohamed Simakan. La dirigenza, nell’ultimo giorno del mercato di settembre/ottobre, ha fatto un tentativo in extremis con lo Strasburgo per cercare di portare il difensore centrale in Italia a causa dell’emergenza difensiva. Tre mesi dopo, la situazione non è cambiata. La priorità del Milan si chiama ancora Simakan. Una priorità che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si è ormai trasformata in un vero e proprio acquisto. Come già anticipato nella giornata di ieri, e nonostante le voci di una distanza economica con il club francese, noi di PianetaMilan.it ribadiamo la nostra posizione: l’affare è ormai concluso, a breve ci sarà l’annuncio ufficiale. Il giocatore è costato 15 milioni di euro, cifra che il Milan sborserà subito, alla quale si aggiungeranno alcuni bonus futuri.

Un tesoretto che il Milan aveva a disposizione già da mesi e che aveva conservato proprio per un giocatore in questa zona del campo. Inoltre la possibile rescissione di Mateo Musacchio permetterebbe al club rossonero di liberare ulteriormente spazio a bilancio di circa 3/3,5 milioni di euro (QUI TUTTI I DETTAGLI).

