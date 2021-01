Calciomercato Milan – Simakan criptico su Instagram: Diavolo vicino? | News

Calciomercato Milan: Simakan, l’indizio social …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come vi abbiamo anticipato ieri, in esclusiva, su ‘PianetaMilan.it‘, il difensore Mohamed Simakan presto diventerà un calciatore del Milan.

È lui, infatti, il giovane difensore centrale francese, classe 2000, il prescelto di Paolo Maldini e Frederic Massara per rinforzare la retroguardia dei rossoneri di Stefano Pioli.

E, a quanto pare, Simakan non sembra vedere l’ora di vestire la maglia rossonera. In una storia pubblicata qualche minuto fa sul suo account ufficiale sul popolare social network ‘Instagram‘, Simakan è apparso piuttosto criptico.

‘Loading …’, ha scritto Simakan, come didascalia in una foto che lo ritrae concentrato. Come se stesse aspettando il via libera, magari, per partire in direzione Milano. Anche l’emoticon usata per accompagnare la didascalia della foto è piuttosto curiosa. L’avatar scelto, infatti, sembra proprio portare, sulla testa, le corna di un piccolo Diavolo. Calciomercato Milan, Simakan ad un passo. Per i dettagli, vai alla news >>>