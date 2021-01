Milan-Juventus 1-1: pareggio di Calabria | Serie A News

Milan-Juventus 1-1: secondo gol in campionato per Calabria

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Ha pareggiato Davide Calabria, terzino rossonero, su assist di Rafael Leao. Al 41′, dal limite dell’area, piatto destro, preciso, di Calabria sotto l’incrocio dei pali della porta difesa da Wojciech Szczęsny. Secondo gol in campionato, in questa stagione, per Calabria dopo quello di ‘Marassi‘ contro il Genoa. Nel finale di primo tempo, dunque, Milan-Juventus 1-1. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>