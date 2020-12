Risultati Europa League – Milan-Celtic 4-2: tabellino e marcatori | News

Europa League, Milan-Celtic 4-2: il tabellino completo del match

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – È da poco terminato, a ‘San Siro‘, il match Milan-Celtic, gara valida per la 5^ giornata del Gruppo H di Europa League.

Partita incredibile, va detto, quella andata in scena tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i biancoverdi di Neil Lennon. Pronti-via e, in sostanza, Celtic avanti di due reti. Prima gol di Tomas Rogić, abile ad approfittare della dormita di Rade Krunić al limite dell’area di rigore per battere Gigio Donnarumma. Seconda rete, con un pregevole pallonetto, di Odsonne Edouard, insinuatosi in una difesa, quella rossonera, ancora fuori fase per l’infortunio di Simon Kjær e l’ingresso di Alessio Romagnoli.

Il Diavolo, però, reagisce e, nel giro di 120′‘, arriva al pareggio. Dapprima con una spettacolare punizione di Hakan Çalhanoğlu, quindi con un tocco sotto misura di Samu Castillejo dopo una bella azione sul versante mancino del Milan. E sempre dalla stessa fascia, successivamente, arriva in apertura di ripresa, l’euro-gol di Jens Petter Hauge, bravo a prendere palla sulla sinistra, saltare 3-4 giocatori biancoverdi ed a battere Vasilios Barkas, di piatto, sul palo più lontano.

Nel finale, assist dello scatenato Hauge per Brahim Díaz, che, con un dolcissimo tocco sotto, ha fissato il risultato sul 4-2 finale. Questo il tabellino completo di Milan-Celtic di ‘San Siro‘.

MILAN-CELTIC 4-2

Marcatori: 7′ Rogić (C), 14′ Edouard (C), 24′ Çalhanoğlu (M), 26′ Castillejo (M), 50′ Hauge (M), 82′ Brahim Díaz (M)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjær (11′ Romagnoli), Theo Hernández; Kessié (61′ Bennacer), Krunić (46′ Tonali); Castillejo, Çalhanoğlu (61′ Brahim Díaz), Hauge; Rebić (83′ Colombo). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Calabria, Duarte, Kalulu, Saelemaekers, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown (78′ Soro); Frimpong, Rogić (67′ Ntcham), Christie (86′ Klimala); Edouard. A disposizione: Bain, Hazard, Jullien, Welsh, Taylor, Henderson, Ajeti. Allenatore: Lennon.

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea (Spagna).

Ammoniti: 23′ Christie (C), 67′ Rogić (C), 75′ Brown (C)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

