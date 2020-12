Milan-Celtic 3-2: che gol di Hauge!

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Un gol all'andata, uno al ritorno. Jens Petter Hauge ha evidentemente un conto in sospeso con gli scozzesi. Gran gol per il norvegese, ex Bodø/Glimt, che, dopo un'azione travolgente sulla sinistra, batte di piatto, con precisione, il portiere ospite Vasilios Barkas sul palo più lontano. In apertura di ripresa, Milan-Celtic 3-2 a 'San Siro'.