Diretta Milan-Celtic: Diavolo, tre punti per la qualificazione | LIVE NEWS

In assenza di, che partirà dalla panchina, saràilrossonero questa sera.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjær, Theo Hernández; Kessié, Krunić; Castillejo, Çalhanoğlu, Hauge; Rebić. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Calabria, Duarte, Kalulu, Romagnoli, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Brahim Díaz, Colombo, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Frimpong, Rogić, Christie; Edouard. A disposizione: Bain, Hazard, Jullien, Welsh, Taylor, Henderson, Soro, Ntcham, Ajeti, Klimala. Allenatore: Lennon.

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Celtic: vediamole insieme!

MILAN-CELTIC LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a ‘San Siro‘ dove, alle ore 18:55, andrà in scena Milan-Celtic, gara valida per la 5^ giornata del Gruppo H di Europa League. Restate con noi per la diretta testuale del match europeo dei rossoneri di Stefano Pioli.

