Milan-Celtic, Maldini: “Rinnovi Ibra e Donnarumma? Bisogna trovare il momento giusto”

Milan-Celtic, le dichiarazioni pre-partita di Maldini

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Celtic, gara della 5^ giornata del Gruppo H di Europa League.

Queste le dichiarazioni di Maldini:

Sulla partita di oggi: “C’è la speranza di arrivare all’obiettivo. L’Europa League è senza dubbio un nostro obiettivo. Avere una partita che non conta, come risultato, in questa stagione così intensa, sarebbe importante”.

Sul momento del Milan: “È un Milan in crescita, che deve trovare certezze. A volte in Europa troviamo a volte più difficoltà fisiche. Il ritmo è diverso. Calcio meno tattico e più fisico. A volte questa cosa ci scombina un pochino”.

Sui rinnovi di Zlatan Ibrahimović e Gigio Donnarumma: “Non ci sono novità, ma ci sono appuntamenti che saranno fissati. Non c’è fretta. È un discorso continuo. Nessuno dei discorsi che riguardano i rinnovi si è mai interrotto. È questione di trovare il momento giusto per cercare di chiudere”.

Sul Milan da Scudetto che diceva Ibra già l’anno scorso: “Allora, io delle cose positive le vedevo. Allora forse il matto ero io. La squadra stava creando una base, qualcosa. Se dico le cose è perché ci credo. Ibra ti spinge a un risultato che può sembrare impossibile. Ma questa è la mentalità che fa la differenza. Ad Arrigo Sacchi non bastava vincere, voleva giocare meglio degli avversari. Forse questo, pensare di poter raggiungere un risultato quasi impossibile, ti porta a rendere oltre il 100%”.

Sull’entusiasmo fondamentale nei successi rossoneri: “Non conosco l’ambiente degli altri, ma posso confermare che il nostro spirito è la base dei nostri risultati. Non possiamo permetterci di perdere questo spirito. Bravi i calciatori, bravo il mister per lo spirito che mettono ogni partita”.

