Milan-Celtic, Theo Hernández: “Una vittoria e saremo più tranquilli” | News

Milan-Celtic, le dichiarazioni pre-partita di Theo Hernández

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Theo Hernández, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Celtic, gara della 5^ giornata del Gruppo H di Europa League.

Queste le dichiarazioni di Theo Hernández: “Sappiamo che è una partita difficile, complicata contro una buona squadra. Ma siamo in un buon momento. Dobbiamo dare il massimo. Con una vittoria stasera possiamo stare più tranquilli. Dopo tanto tempo senza Stefano Pioli siamo contenti che sia qui, ma dobbiamo continuare a fare quanto fatto finora, come fatto in campionato”.

"L'Europa League la nostra competizione? No, non pensiamo a questo, pensiamo ad una partita per volta. Poi vediamo come vanno le cose: l'obiettivo è provare a vincerle tutte, continuare la nostra crescita e poi vediamo dove arriviamo …", ha concluso il numero 19 francese.