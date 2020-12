Milan-Celtic: le condizioni dell’infortunato Kjaer | Europa League News

Milan-Celtic: fuori Kjaer per infortunio. Ecco come sta il danese

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – È durata pochissimi minuti la sfida Milan-Celtic per Simon Kjaer, difensore danese della squadra di Stefano Pioli. Per l’ex Palermo e Roma si tratta di un problema muscolare alla coscia destra. Verrà valutata l’entità della problematica nei prossimi giorni. Tegola per la squadra rossonera: finora Kjaer non aveva saltato neanche un match in stagione. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH TRA MILAN E CELTIC >>>