Pagelle Milan-Celtic 4-2: remuntada rossonera, gemme di Hauge e Diaz

PAGELLE MILAN-CELTIC – Non inizia nel migliore dei modi la sfida di San Siro con cui il Milan conquista il passaggio del turno in Europa League. Nei primi quindici minuti gli scozzesi vanno sullo 0-2 grazie a Rogic ed Edourad, complici due disattenzioni rossonere. Poi i padroni di casa si scuotono e con Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Diaz conquistano una vittoria preziosissima che consente di avanzare, come detto, nel tabellone di EL. 4-2 il finale.

