Risultati Serie A – Napoli-Milan 1-3: tabellino e marcatori

Napoli-Milan 1-3, il tabellino del match del ‘San Paolo’

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS, IL TABELLINO – Dopo poco più di dieci anni (l’ultima volta era stata il 25 ottobre 2010), il Milan torna a vincere al ‘San Paolo‘ contro il Napoli. 1-3 per il Diavolo in casa dell’ex Gennaro Gattuso. Anche oggi, come allora, il protagonista del successo rossonero è stato sempre Zlatan Ibrahimović.

L’attaccante svedese, infatti, ha deciso questo Napoli-Milan con due gol: il primo, al 20′, su colpo di testa sfruttando il cross dalla sinistra di Theo Hernández. Il secondo, al 54′, in tap-in sotto rete di ginocchio sfruttando un suggerimento, sempre dalla sinistra, di Ante Rebić.

Succede di tutto in questo Napoli-Milan: Dries Mertens accorcia le distanze per gli azzurri, poi l’espulsione dell’ex Tiémoué Bakayoko frena le ambizioni di rimonta dei partenopei. Esce Ibrahimovic, infortunato. Ma il Milan non demorde, sfiora il terzo gol con Lorenzo Colombo e poi lo realizza Jens Petter Hauge. Qui di seguito il tabellino completo del match Napoli-Milan.

NAPOLI-MILAN 1-3

Marcatori: 20′ e 54′ Ibrahimović (M), 63′ Mertens (N), 95′ Hauge (M)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (90′ Elmas), Bakayoko; Politano (69′ Petagna), Lozano (56′ Zieliński), Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimović, Ghoulam, Lobotka, Demme, Llorente. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers (73′ Castillejo), Çalhanoğlu (87′ Krunić), Rebić (73′ Hauge); Ibrahimović (79′ Colombo). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Tonali, Brahim Díaz. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Ammoniti: 16′ Bakayoko (N), 47′ Calabria (M), 59′ Rebić (M), 76′ Kessié (M), 82′ Mario Rui (N), 85′ Castillejo (M)

Espulsi: 65′ Bakayoko (N) per doppia ammonizione.

Note: al 60′ gol annullato ad Ibrahimović (M) per fuorigioco

