Napoli-Milan, Ibrahimovic k.o. al ‘San Paolo’

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Brutte notizie per il Diavolo al ‘San Paolo‘. Nel finale del match, infatti, si è infortunato Zlatan Ibrahimovic. In occasione di uno scatto a metà campo, Ibrahimovic si è accasciato a terra da solo: problema muscolare alla coscia sinistra per l’attaccante svedese. Ibra è uscito subito, rimpiazzato dal giovane centravanti Lorenzo Colombo. SEGUI QUI IL LIVE DEL MATCH NAPOLI-MILAN >>>