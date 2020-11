LIVE – Napoli-Milan: match d’alta classifica, Bonera sfida Gattuso

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Napoli e Milan al ‘San Paolo‘: vediamole insieme!

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimović, Ghoulam, Lobotka, Demme, Elmas, Zieliński, Petagna, Llorente. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Tonali, Krunić, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

NAPOLI-MILAN LIVE ULTIME NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti allo stadio ‘San Paolo‘ dove tra poco, alle ore 20:45, si disputerà Napoli-Milan, posticipo dell’8^ giornata di Serie A. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match tra gli azzurri di Gennaro Gattuso ed i rossoneri di Stefano Pioli. In panchina, questa sera, ci sarà al suo posto Daniele Bonera.

