Pagelle Napoli-Milan 1-3: Ibrahimovic da clonare. Monumentali Theo e Kessié

PAGELLE NAPOLI-MILAN – Il Milan si porta via tre punti dal valore inestimabile imponendosi 1-2 al San Paolo con un Napoli sempre temibile e propositivo. La formazione rossonera raccoglie il massimo trascinata dal solito, inesauribile, Zlatan Ibrahimovic autore di una pregevole doppietta con una rete nel primo e una nel secondo tempo. Inutile per il Napoli la rete di Mertens che non è servita ad evitare la sconfitta. Nel finale arriva anche l’1-3 definitivo di Hauge. Per il Milan il primo posto è ancora blindato in vista della prossima sfida interna con la Fiorentina

