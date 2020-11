Napoli-Milan 1-2: Mertens riapre la sfida al ‘San Paolo’

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Assist, fortunoso, di Mario Rui dalla sinistra e Dries Mertens, in area piccola, segna per gli azzurri e riapre Napoli-Milan allo stadio ‘San Paolo‘. L’attaccante belga ha approfittato di un pallone vagante a pochi passi da Gigio Donnarumma per trafiggere il numero 99 rossonero. Napoli-Milan 1-2. SEGUI IL LIVE DEL MATCH TRA AZZURRI E ROSSONERI >>>