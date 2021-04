Risultati Serie A – Milan-Sampdoria 1-1: tabellino e marcatori | News

È terminato da poco, a 'San Siro', il match Milan-Sampdoria, anticipo ore 12:30 della 29^ giornata di Serie A. Ecco il tabellino completo

Un Milan che mette una pezza nel finale ad una partita che sembrava mettersi nel peggiore dei modi. Impatto molle dai primi minuti per i rossoneri, che non hanno mai tirato in porta nel primo tempo. Nella ripresa ecco l'episodio che cambia il match: Theo Hernandez commette una sciocchezza incredibile e regala palla a Fabio Quagliarella. L'attaccante blucerchiato beffa così Gianluigi Donnarumma con un pallonetto. Stefano Pioli trova dalla panchina il pareggio: Jens Petter Hauge, infatti, ritorna al gol con un bel tiro a rientrare dopo un dribbling. Questo il tabellino completo di Milan-Sampdoria.