Pagelle Milan-Sampdoria: Hauge salva i rossoneri, Theo che fai? | Serie A News

Le pagelle di Milan-Sampdoria, anticipo delle ore 12:30 della 29^ giornata di Serie A a 'San Siro'. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri

Peppe Gallozzi

LA PARTITA PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Hauge salva il Milan ad una manciata di minuti dalla conclusione dal possibile capitombolo interno con la Sampdoria. Il match di San Siro dopo la pausa nazionale termina 1-1 con il gol dello 0-1 dei blucerchiati messo a segno da Quagliarella, bravo ad approfittare di un errore clamoroso di Theo Hernandez. Tutte nella ripresa le reti. Da segnalare, nel finale, una traversa di Kessiè.

DONNARUMMA — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Nella prima frazione alterna qualche uscita a vuoto a qualche intervento da campione che salvano il Milan dai ripetuti attacchi di una Sampdoria più propositiva. Non sembra turbato dalle voci di mercato che circolano da giorni guidando con la solita personalità il reparto arretrato VOTO: 6,5

SAELEMAEKERS — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Non ha il passo del terzino e si vede, soprattutto in fase difensiva. Detto questo cerca comunque di mettersi a disposizione del tecnico offrendo la sua abnegazione al ruolo richiesto. Ingenua l'ammonizione rimediata per il resto poche spunti da segnalare. Sostituito all'intervallo VOTO: 5,5 Dal 46' Kalulu

KJÆR — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Ordinato e puntuale nelle chiusure, tra lui e Tomori l'onere dell'impostazione è quasi sempre il suo. La coppia va collaudandosi, complice anche l'infortunio di Romagnoli, giornata dopo giornata nei tempi e nelle distanze. Pochi acuti ma tanta attenzione, quello che in mezzo serve. VOTO: 6

TOMORI — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Nel reparto arretrato è quello che brilla di più per tempismo ed esplosività. Il Milan non sbava nel blocco centrale garantendo la giusta copertura le giuste distanze. Prezioso in alcune chiusure in tackle, anche ai danni di attaccanti esperti come Quagliarella. VOTO: 6

THEO HERNÁNDEZ — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - L'errore da cui nasce l'errore di Quagliarella è madornale e varrebbe, da solo e in negativo, l'intera valutazione. Cerca di farsi apprezzare con alcune sgroppate delle sue ma con le buone o con le cattive la Samp lo argina senza troppi affanni. Dopo l'errore non riesce a scuotersi. VOTO: 4,5

BENNACER — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Deve rientrare ancora in piena forma dopo l'infortunio ma cerca di mettersi alla sua maniera in mezzo al campo facendosi sentire sia in fase di possesso che di non possesso. Non impeccabile ma garantisce comunque sostanza al centrocampo rossonero. VOTO: 5,5 Dal 59' Tonali

KESSIÉ — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA -Non gioca una brutta gara mettendo fisicità e muscoli in mezzo al campo. Paga anche lui dazio alla parentesi nazionali perchè non ha la solita brillantezza e alcuni errori derivano appunto da questo. Poco sotto la sufficienza, e questa già è una notizia per chi è abituato a vederlo su altri standard. Peccato per la traversa nel finale. VOTO: 5,5

CASTILLEJO — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Propositivo quando tocca a lui ma non continuo, come spesso accade o è accaduto in questa stagione. Prova le sue giocate ma va a sbattere contro i difensori della Sampdoria che gli trovano le giuste contromisure. Anche lui da rivedere, in calo rispetto alle ultime uscite VOTO: 5 Dal 73' Hauge

ÇALHANOGLU — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Tra i migliori per qualità ed intraprendenza, se non altro è l'unico che si fa scaricare la palla e cerca la conclusione da fuori area. Dai suoi piedi nascono tutte le iniziative più pericolose con cui il Milan, in un pomeriggio non brillantissimo, si fa vedere dalle parti di Audero VOTO: 6

KRUNIC — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Impalpabile, lontano da quello di Verona che nella linea a tre dei trequartisti fece benissimo. Non riesce nè a proporsi nè ad attaccare la profondità uscendo spesso risucchiato tra le maglie della retroguardia doriana. Sostituito a beneficio del più offensivo Rebic dopo lo 0-1 VOTO: 5 Dal 59' Rebic

IBRAHIMOVIĆ — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Paga la stanchezza accumulata in nazionale ma non per questo non è di sostegno ai compagni. Decide di giocare da regista offensivo abbassandosi spesso a prender palla all'altezza del centrocampo. Aiuta anche in fase difensiva ma in avanti non incide alla sua maniera. VOTO: 5,5

I SUBENTRATI — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Dal 46' Kalulu Spinge con costanza sulla destra mostrandosi più propositivo rispetto ad uno spaesato Saelemaekers VOTO: 6

Dal 59' Tonali Alcune buone cose ma anche degli errori evitabili, soprattutto alla luce della superiorità numerica a centrocampo. Manca ancora qualcosa a questo ragazzo per incidere VOTO: 5,5

Dal 59' Rebic Fa tanto fumo in avanti ma a livello di occasioni non si segnala nulla. Cerca di battersi come può ma resta imbrigliato nelle maglie della difesa VOTO: 5,5

Dal 74' Hauge Ha il merito con caparbietà di salvare il Milan da un capitombolo interno che poteva portare a conseguenza non facilmente gestibili. Il gol è la nota lieta di giornata VOTO: 6,5

MISTER PIOLI — PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - La squadra non è brillante ma, tolto l'approccio inziale e l'errore individuale di Theo Hernandez, non commette gravi errori. Il pareggio arriva dalla panchina con il gol di Hauge e un bravo va a Pioli che opta per il passaggio al 4-4-2