Risultati Europa League – Milan-Bodø/Glimt 3-2: tabellino e marcatori

Europa League, Milan-Bodø/Glimt: il tabellino del match

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Soffrendo, tantissimo, nel secondo tempo, il Milan di Stefano Pioli conquista l’accesso al playoff di Europa League. Giovedì prossimo, 1° ottobre, sfiderà in Portogallo il Rio Ave, che ha eliminato il Beşiktaş ai calci di rigore a Istanbul. Mattatore del match Hakan Çalhanoglu, autore di una doppietta, splendida, tra primo e secondo tempo e di un assist, per il primo gol in rossonero di Lorenzo Colombo, il sostituto di Zlatan Ibrahimović. I norvegesi, però, non escono mai dalla partita: aprono il match con Kasper Junker e lo chiudono con Jens Petter Hauge. Il quale, nel finale, si divora anche il gol dei tempi supplementari. Milan-Bodø/Glimt finisce 3-2: questo il tabellino completo del match di San Siro.

MILAN-BODØ/GLIMT 3-2

Marcatori: 15′ Junker (BG), 17′ Çalhanoglu (M), 32′ Colombo (M), 50′ Çalhanoglu (M), 55′ Hauge (BG)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer (80′ Tonali), Kessié; Castillejo (65′ Krunić), Çalhanoglu, Saelemaekers; Colombo (57′ D. Maldini). A disposizione: Tătărușanu, Kalulu, Laxalt, Brahim Díaz,. Allenatore: Pioli.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted (83′ Solbakken), Lode, Moe, Bjørkan; Fet (65′ Konradsen), Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker (90′ Boniface), Hauge. A disposizione: Smits, Høibråten, Foosnæs, Hagen. Allenatore: Knutsen.

Arbitro: Jović (Croazia)

Ammoniti: 69′ Konradsen (BG)

Espulsi: nessuno.

Note: annullato al 63′ un gol a D. Maldini (M) per posizione di fuorigioco.

