Pagelle Milan-Bodø/Glimt 3-2, i voti: Calhanoglu show. Bravo Colombo!

PAGELLE MILAN-BODØ/GLIMT – Soffrendo, tantissimo, nel secondo tempo, il Milan di Stefano Pioli conquista l’accesso al playoff di Europa League. Giovedì prossimo, 1° ottobre, sfiderà in Portogallo il Rio Ave, che ha eliminato il Beşiktaş ai calci di rigore a Istanbul. Mattatore del match Hakan Çalhanoglu, autore di una doppietta, splendida, tra primo e secondo tempo e di un assist, per il primo gol in rossonero di Lorenzo Colombo, il sostituto di Zlatan Ibrahimović. I norvegesi, però, non escono mai dalla partita: aprono il match con Kasper Junker e lo chiudono con Jens Petter Hauge. Il quale, nel finale, si divora anche il gol dei tempi supplementari. Milan-Bodø/Glimt finisce 3-2.

