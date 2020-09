Milan-Bodø/Glimt 3-1: doppietta personale per Calhanoglu

Milan-Bodø/Glimt 3-1, che gol di Calhanoglu

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Hakan Calhanoglu spettacolare stasera a San Siro! Il turco ha realizzato il gol del 3-1 in Milan-Bodø/Glimt di piatto destro, da appena dentro l'area di rigore, approfittando degli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Samu Castillejo. Doppietta personale per il numero 10 del Milan, autore anche dell'assist per Lorenzo Colombo. Milan-Bodø/Glimt 3-1.