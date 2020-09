Milan-Bodø/Glimt 2-1: Colombo segna il suo primo gol ufficiale

Milan-Bodø/Glimt 2-1: la ribalta il giovane Colombo

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Lorenzo Colombo, al 32′, ha portato avanti i rossoneri a San Siro in occasione di Milan-Bodø/Glimt. L’attaccante rossonero, classe 2002, ha approfittato di una bella azione del Milan per segnare la sua prima rete ufficiale in maglia rossonera. Avviata, a sinistra, da Theo Hernández, rifinita da Hakan Çalhanoglu (di tacco), l’azione si è conclusa con il tap-in di Colombo per battere il portiere da due passi. Milan-Bodø/Glimt 2-1. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH DI EUROPA LEAGUE >>>