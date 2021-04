Risultati Serie A – Lazio-Milan 3-0: tabellino e marcatori | Serie A News

Il tabellino completo di Lazio-Milan, il 'Monday Night' della 33^ giornata di Serie A andato in scena allo stadio 'Olimpico' di Roma

Scontro diretto per un posto in Champions League perso in malo modo dal Milan. Il 3-0 subito dalla Lazio complica tantissimo il cammino dei rossoneri, che sembrano in caduta libera rispetto ad inizio stagione. I rossoneri partono subito forte, sfiorando il gol dopo appena 20 secondi di gioco con Hakan Calhanoglu. Inizio positivo illusorio per i rossoneri, che subiscono il gol di Joaquin Correa dopo due minuti. Dopo il gol dello spagnolo, la squadra di Stefano Pioli accenna una reazione, ma nel finale di primo tempo rischia di finire negli spogliatoi in svantaggio di due gol, ma il gol di Manuel Lazzari è viziato da un fuorigioco. Nella ripresa non arriva la svolta, ma il gol del 2-0 di Joaquin Correa sembra viziato da un fallo su Hakan Calhanoglu ad inizio azione biancoceleste. I cambi non danno l'apporto sperato e la Lazio segna anche il gol del 3-0 con Ciro Immobile.