Risultati Serie A – Crotone-Milan 0-2: tabellino e marcatori

Crotone-Milan 0-2: il tabellino del match dello ‘Scida’

CROTONE-MILAN ULTIME NEWS – Pur privo di Zlatan Ibrahimović, il Diavolo non sbaglia un colpo. La sfida in Calabria, infatti, è terminata 0-2. Un gol per tempo per i rossoneri, proprio a cavallo tra le due frazioni. Nel recupero del primo, il calcio di rigore trasformato da Franck Kessié (fallo di Luca Marrone su Ante Rebić); in apertura del secondo, il primo gol italiano di Brahim Díaz. Brutto infortunio per lo stesso Rebić, costretto ad uscire per lasciare spazio a Lorenzo Colombo: si sospetta una lussazione del gomito. Qui di seguito il tabellino completo di Crotone-Milan dello stadio ‘Scida‘.

CROTONE-MILAN 0-2

Marcatori: 45′ + 2 rig. Kessié, 50′ Brahim Díaz

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Golemić; Pereira (72′ Reca), Messias, Cigarini, Zanellato (46′ Eduardo), Molina (83′ Rispoli); Dragus (72′ Vulić), Simy; A disposizione: Festa, Spolli, Mustacchio, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Yalubiv. Allenatore: Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Tonali (63′ Bennacer), Kessié; Brahim Díaz (83′ R. Leão), Çalhanoglu (83′ Krunić), Saelemaekers (63′ Castillejo); Rebić (57′ Colombo). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Paquetá, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Torino.

Ammoniti: 45′ + 2 Marrone (C), 57′ Pioli (M, non dal campo), 63′ Gabbia (M), 78′ Theo Hernández (M), 93′ R. Leão (M).

Espulsi: nessuno.

Note: concesso un calcio di rigore ai rossoneri per fallo di Marrone (C) su Rebić (M): il V.A.R. ha confermato la decisione arbitrale. Infortunio allo stesso Rebić: sospetta lussazione al gomito.

